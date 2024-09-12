Видання зазначило, що ситуація в Курській області змусила РФ щосили зміцнювати оборону.

Російські війська почали контратаку в Курській області, куди ЗСУ несподівано увійшли місяць тому.

"Росіяни почали контрнаступ", - заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції сьогодні, і це, як зазначило CNN, був його перший коментар відтоді, як з'явилися повідомлення про те, що РФ почала наступати в Курській області.

Видання додало, що за словами Зеленського, Україна очікувала реакції Росії, і контрнаступ відповідає "українському плану".

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Зі свого боку міноборони РФ заявило, що російські війська "проникли" в Курську область, захопивши 10 населених пунктів.

Видання зазначило, що ситуація в Курській області змусила РФ щосили зміцнювати оборону. Москві довелося відвести тисячі солдатів з окупованої української території, щоб протистояти загрозі. Путін був змушений ввести призовників, порушивши свою обіцянку не використовувати їх на передовій.

Експерти повідомили CNN, що сміливий гамбіт України з прориву кордону РФ, спланований у цілковитій секретності, приголомшив навіть найближчих союзників Києва і змінив правила гри в більш ніж дворічній війні.

Операція в Курській області

6 серпня ЗСУ увірвалися в Курську область РФ, завдавши шокуючого, блискавичного удару, який застав зненацька навіть американських чиновників. Це стало першим іноземним нападом на РФ з часів Другої світової війни.

Це стало сигналом того, що, незважаючи на перевагу Росії в живій силі та бронетехніці, її армія має вразливі місця.

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