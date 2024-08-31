Столтенберг додав, що керівництво НАТО не було заздалегідь поінформоване про плани України.

Операція ЗСУ в Курській області законна і підпадає під право Києва на самооборону.

Таку заяву зробив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Як зазначив Reuters, це перший коментар Столтенберга з приводу операції ЗСУ в Курській області. "Україна має право на самооборону. І, згідно з міжнародним правом, це право не закінчується на кордоні", - заявив він.

Столтенберг додав, що керівництво НАТО не було заздалегідь поінформоване про плани України і не брало в них жодної участі.

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Генсек НАТО вважає, що Україна наражається на ризик через наступ ЗСУ в РФ, але, за його словами, українська влада сама має вирішувати, як вести війну.

"Зеленський ясно дав зрозуміти, що операція спрямована на створення буферної зони для запобігання російським атакам через кордон. Як і всі військові операції, це пов'язано з ризиками, але це рішення України, як захищати себе", - зазначив генсек.

Операція в Курській області

6 серпня ЗСУ почали наступ на Курську область РФ, тоді як російські окупанти продовжують просуватися до стратегічно важливого міста Покровськ у Донецькій області. Захоплення Покровська дасть змогу росіянам блокувати ключовий вузол української логістики на Донбасі. За великим рахунком місто навіть не обов'язково захоплювати: достатньо, щоб до нього добивала артилерія, вважають експерти.

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