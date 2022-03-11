Російський льотчик стверджує, що встиг виконати три бойові вильоти.

Збитий і полонений російський льотчик, підполковник, заступник командира 47 бомбардувального авіаційного полку РФ Максим Криштоп розповів, що бойове розпорядження про завдання ударів по Україні прийшло 23 лютого, за добу до нападу РФ.

Таку інформацію він озвучив під час брифінгу, який транслювало агентство "Інтерфакс-Україна".

За словами Криштопа, перший бойовий політ він виконав 24 лютого 2022 року, завдавав ударів по Балаклії фугасно-авіаційними бомбами. Другий бойовий політ відбувся 3 березня, метою була колона бронетехніки в районі населеного пункту Ізюм Харківської області.

"Третій бойовий політ я виконував 6 березня 2022 року. На борту було 4 тонни фугасних авіаційних бомб... У процесі виконання бойового завдання я зрозумів, що метою є не військові об'єкти, а житлові будинки і мирні люди. Але злочинний наказ я все виконав. Після бомбометання був збитий засобами ППО України. Після приземлення був узятий у полон військовослужбовцями Нацгвардії України", - розповів збитий російський льотчик.

"Усвідомлюю і визнаю жахливі злочини, вчинені мною. Хочу попросити прощення у всього українського народу за ту біду. Що ми їм принесли. Обіцяю докласти всіх зусиль до того, щоб ця війна закінчилася якомога швидше. І до того, щоб притягнути до відповідальності всіх винних у геноциді українського народу", - підсумував він.

Раніше в мережі з'явилося ще одне відео допиту взятого в полон пілота російського винищувача, якого ввечері 6 березня збили над Харковом.

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