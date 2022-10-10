Росія вранці 10 жовтня атакувала кілька разів Львів, зафіксовано вибух на об’єкті критичної інфраструктури.
Про це повідомив мер міста Андрій Садовий у своєму Телеграм-каналі.
"Через відсутність електроенергії тимчасово призупинено роботу міських ТЕЦ. Тому на разі гаряча вода не подається. Запустили резервні електрогенератори на кількох насосних станціях, щоб відновити водопостачання до міста", - написав він.
За словами мера Львова, частина міста залишилася без електроенергії, не працює третина світлофорів.
Вибухи у Львові 10 жовтня
У Львові та області вранці 10 жовтня пролунали вибухи. У деяких районах міста зникло світло.
Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що зафіксовано влучення по об'єктах енергетичної інфраструктури. Він закликав мешканців Львівщини залишатися у укриттях. Є загроза нових ракетних ударів. При цьому місцеві жителі повідомляють про проблеми з електропостачанням та зв'язком у регіоні.