За словами мера Львова, частина міста залишилася без електроенергії, не працює третина світлофорів.

Росія вранці 10 жовтня атакувала кілька разів Львів, зафіксовано вибух на об’єкті критичної інфраструктури.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий у своєму Телеграм-каналі.

"Через відсутність електроенергії тимчасово призупинено роботу міських ТЕЦ. Тому на разі гаряча вода не подається. Запустили резервні електрогенератори на кількох насосних станціях, щоб відновити водопостачання до міста", - написав він.

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За словами мера Львова, частина міста залишилася без електроенергії, не працює третина світлофорів.

Вибухи у Львові 10 жовтня

У Львові та області вранці 10 жовтня пролунали вибухи. У деяких районах міста зникло світло.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що зафіксовано влучення по об'єктах енергетичної інфраструктури. Він закликав мешканців Львівщини залишатися у укриттях. Є загроза нових ракетних ударів. При цьому місцеві жителі повідомляють про проблеми з електропостачанням та зв'язком у регіоні.