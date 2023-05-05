Наразі Росія займається випробуванням нового озброєння.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр пояснила, чому днем за днем українці переживають масовані повітряні атаки з боку РФ під час повітряних тривог. Нагадаємо, що тривожні звуки знову лунали ввечері 5 травня, окупанти вдарили по Авдіївці.

Росіяни за останні два тижні вже кілька разів організували масштабні атаки, тоді як раніше інтервал між масованими обстрілами був значно більший. За словами чиновниці, для українців кожна подібна атака - це щось нове та жахливе - подія, яка свідчить по новий підступний план окупантів.

Однак насправді, в цьому немає нічого нового, ворог діє в міру своїх можливостей.

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"Якщо загалом дивитися на динаміку дій Росії і війни, ніякої зміни тактики наразі немає, і РФ діє в міру своїх можливостей. Вони, приміром, налагоджують виробництво певних видів озброєння, вони продовжують випробовування нового озброєння і те, що нам може здаватися за якусь зміну тактики, насправді - це хід війни відповідно до їхніх можливостей. Збільшуються можливості - вони щось інше роблять, зменшуються - вони це ставлять на паузу", - вказала Маляр.

Росіяни знову атакували Київ дронами

Нагадаємо, що в ніч на 4 травня армія РФ провела останній масований удар по Україні, запустивши по нашим територіям 24 дрони-камікадзе. У Повітряних силах ЗСУ розповіли подробиці ночі та уточнили, що українським захисникам вдалось знищити 18 цілей.

Йдеться про дрони-камікадзе "шахеди", які росіяни запустили з північного напрямку (з Брянської області РФ).

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