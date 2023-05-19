Заступниця міністра оборони України визнала, що активні балачки на цю тему спричинили вражаюче болючий ефект по російському медіа-простору.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр визнала часткову користь від балачок щодо контрнаступу ЗСУ.

За словами чиновниці, безперечно, ця тема завдає шкоди нашій армії, тому зайвий раз спекулювати цим питанням не треба. Однак все ж ЗМІ настільки спромоглися "перегріти" цю тему, що Росія злякалася заздалегідь, зазначила Маляр в ефірі телемарафону.

"Через те, що тема, скажімо так, "перегріта", це зробило свій ефект. З одного боку, це не варто робити, бо це шкодить Збройним силам, з іншого боку, ворог сприйняв цей ефект буквально і ми відчуваємо, що вони бояться", - вказала вона.

Україна наразі реалізує "прелюдію" до контрнаступу

Нагадаємо, що 14 травня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що наразі Україна просуванням під Бахмутом реалізує "прелюдію" контрнаступу, на який чекають українці.

В інтерв'ю для Bild він визнав, що Бахмут - це лише умовний "старт", але відмовився прогнозувати часові рамки для початку спецоперації. Він підкреслив, що йдеться про сукупність дій на фронті, а не про щось одне та масштабне.

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