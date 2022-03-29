Міський голова Ірпеня Олександр Маркушин попереджає мешканців міста, які виїхали, що повертатися назад ще не можна.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, розмістивши відповідне відеозвернення.
"Друзі, багато хто мене запитує, чи можна приїхати в Ірпінь, щоб перевірити, в якому стані дім, чи забрати машину, чи вивезти домашнього улюбленця? На сьогодні відповідь одна і дуже категорична – ні! Місто ще обстрілюється ворогом, у місті багато розтяжок, мін і нерозірваних снарядів. Я дуже прошу вас – залишайтеся там, де ви є зараз", - наголосив Маркушин.
Він додав, що щойно можна буде повертатися у Ірпінь, він одразу ж про це повідомить.
Як повідомляв УНІАН, 28 березня Маркушин повідомив, що місто Ірпінь на Київщині було звільнене від російських окупантів. Він додав, що наразі триває зачистка міста.