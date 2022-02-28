28 лютого в Охтирці спокійно. Запрацював міський ринок.

28 лютого покращилася ситуація в місті Охтирка Сумської області. Мер міста Павло Кузьменко розповів, що в місті вже працює продуктовий ринок. Мер попередив, що всі городяни обов'язково повинні мати з собою документи. У місті вводиться комендантська година з 17: 30 до 7: 00. Всіх, хто вийде на вулицю в комендантську годину, будуть сприймати як диверсантів.

Очільник міста попередив, що всіх мародерів у місті розстрілюватимуть без попередження. "По місту почалося мародерство в приватному секторі, і якщо ви бачите, що десь люди поїхали, але там з'являються якісь невідомі, повідомляйте, телефони на моїй сторінці. Виїжджатиме туди батальйон територіальної оборони. За мародерство - розстріл на місці"

Мародерством вважається не тільки проникнення в чужий будинок, а й підвищення цін на продукти харчування. Також Кузьменко закликав не провокувати військових і не виходити на вулицю в нетверезому вигляді. П'яні люди будуть сприйняті ворогами і можуть бути розстріляні.

Нагадаємо, що на вихідних в Охтирці йшли запеклі бої. Ворог розстрілював місто з "Градів". Під удар потрапив житловий мікрорайон "Дачний", військова частина і дитячий садок "Сонечко". Поранено 55 осіб, 6 загиблих, у тому числі 2 дитини.