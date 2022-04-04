Подача води, електроенергії, тепла відбувається в звичайному режимі.

У Тернополі вночі було чути вибух, причини з'ясовуються.

Про це у своєму Telegram повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

"У місті чути було вибух. Причини з’ясовуємо. Подача води, електроенергії, тепла відбувається в звичайному режимі. Чекаємо офіційних даних щодо ракетного обстрілу Тернопільщини від оперативного командування "Захід". Закликаю вас, коли звучить сигнал повітряної тривоги, перейти в укриття", - повідомив він.

Росія продовжує бомбардування міст через провал у наступальній операції на Київ.

Під удари росіян потрапляють як військові об’єкти, так і житлові квартали. Атаки окупантів забирають життя сотень цивільних.

За інформацією Генштабу ЗСУ, російські війська перегруповуються для наступу з Донбасу й захопленні всього півдня України.

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