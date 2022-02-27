У Житомирі поліція отримала наказ стріляти на місці в мародерів / УНІАН
Міський голова Житомира Сергій Сухомлин заявив, що правоохоронцям дозволили стріляти в мародерів.
Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.
Сухомлин розповів, що в районі Крошні затримали мародерів, які намагалися потрапити в магазин
"Поліція, Нацгвардія і загони тероборони отримали наказ не затримувати, можна просто стріляти на місці. Мародерства в місті не буде, ще раз попереджаю. А всім нормальним житомирянам - на добраніч", - сказав він.
Мер порадив людям спати по черзі, щоб хтось завжди міг почути сигнал тривоги.
Раніше міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що пощади мародерам не буде.