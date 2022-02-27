Він застеріг мешканців міста від порушення закону.

Міський голова Житомира Сергій Сухомлин заявив, що правоохоронцям дозволили стріляти в мародерів.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Сухомлин розповів, що в районі Крошні затримали мародерів, які намагалися потрапити в магазин

"Поліція, Нацгвардія і загони тероборони отримали наказ не затримувати, можна просто стріляти на місці. Мародерства в місті не буде, ще раз попереджаю. А всім нормальним житомирянам - на добраніч", - сказав він.

Мер порадив людям спати по черзі, щоб хтось завжди міг почути сигнал тривоги.

Раніше міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що пощади мародерам не буде.

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