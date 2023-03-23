Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

В Ізюмському районі на касетному снаряді підірвався місцевий житель, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

"У с. Іванівка Ізюмського району 50-річний чоловік підірвався у полі на касетному снаряді. Від отриманих травм загинув на місці", - написав Синєгубов.

Він вкотре закликав всіх бути максимально уважними та обережними, утримуватися від відвідування лісів, лісосмуг, річок, полів тощо.

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"Усі ці території є потенційно небезпечними та можуть бути заміновані", - підкреслив голова ОВА.

Мінна небезпека - ситуація у Харківській області

13 березня Синєгубов під час онлайн-брифінгу зазначив, що Харківська область визнана однією із найзасміченіших вибухонебезпечними предметами. Він повідомив, що у області на одному подвір'ї сапери виявили понад 70 мін типу "Пелюстка", які були встановлені російськими загарбниками.

Синєгубов нагадав, що 13 березня у населеному пункті Сніжківка Ізюмського району цивільна людина підірвалася на російській міні типу "Пелюстка". За кілька днів перед тим у цьому населеному пункті стався схожий випадок.

Голова ОВА зазначив, що підриви на ворожих боєприпасах свідчать про щільне замінування територій. Водночас він додав, що погодні умови на той момент не дозволяли проводити масштабне розмінування.

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