За даними проєкту, після зльоту вдень 10 жовтня МіГ-31К на аеродром "Мачулищі" не поверталися.

Російські винищувачі МіГ-31К, які є носіями ракет "Кинджал", ймовірно, покинули територію Білорусі. Про це повідомляє моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн".

У повідомленні наголошується, що 10 жовтня о 15:10 стало відомо про зліт двох бортів МіГ-31К ПКС РФ з аеродрому "Мачулищі". Йдеться про винищувачі, які прибули до Білорусі 9 і 10 жовтня.

"Пізніше низка моніторингових каналів повідомила про посадку МіГів у Мачулищах, ми ж, зі свого боку, цього не підтверджували і не повідомляли про посадку винищувачів", – пише "Гаюн".

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За даними проєкту, після зльоту МіГ-31К на аеродром "Мачулищі" не поверталися.

"Винищувачі взяли курс на південь, пролетіли повз Барановичів і потім на схід – у бік РФ. Таким чином, на поточний момент найімовірніше те, що МіГи після зльоту залишили територію Білорусі та повернулися в Росію", – сказано в повідомленні.

МіГ-31К у Білорусі

Кількома днями раніше стало відомо, що Росія перебазувала до Білорусі два винищувачі МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал". Їх не було в Білорусі з 6 квітня 2023 року.

Очільник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко тоді зазначив, що такий крок міг бути спробою росіян зберегти літаки, які тепер завжди під загрозою на російських аеродромах.

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