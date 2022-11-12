У додатковому контракті йдеться про кілька десятків ракет.

Міністерство оборони країни-окупанта замовило у промисловості додаткову партію новітніх гіперзвукових ракет "Циркон".

Як повідомляє кремлівське агентство ТАСС із посиланням на джерело, у додатковому контракті йдеться про кілька десятків ракет.

Виконати замовлення мають у 2023 році. Міноборони РФ офіційно не повідомляє цю інформацію.

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Гіперзвукова ракета "Циркон": що відомо

У жовтні минулого року у Росії випробували гіперзвукову ракету "Циркон". Перші випробування ракети "Циркон" пусками по мішені, розташованої на березі, відбулися в січні 2020 року. Ракету запустили з фрегата "Адмирал Горшков". Вона вразила берегову мішень на відстані 500 кілометрів.

"Циркон" – двоступенева ракета, перша ступінь якої обладнана твердопаливним ракетним двигуном, а друга – прямоточним повітряно-реактивним. Дальність польоту ракети може складати до 600 кілометрів. Гіперзвуковими ракетами "Циркон" будуть оснащуватися підводні човни і надводні бойові кораблі російського флоту.

Тоді РФ планувала завершити державні випробування "Циркону" у 2021 році, а прийняти на озброєння – у 2022.

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