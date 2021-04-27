Унаслідок ворожого вогню один український військовослужбовець дістав осколкове поранення.

Протягом минулої доби у районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС.

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Зокрема, ворог двічі відкривав вогонь із мінометів калібру 120 мм та гранатометів різних систем поблизу Водяного.

З мінометів калібру 82 мм окупанти здійснили обстріл у напрямку населеного пункту Гнутове, а біля Світлодарська – ще й з великокаліберних кулеметів та автоматичних станкових гранатометів.

Неподалік Павлополя противник двічі відкривав вогонь по українських позиціях, застосувавши гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

У передмісті Авдіївки збройні формування РФ обстрілювали позиції українських захисників з підствольних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

У районі населеного пункту Зайцеве ворог двічі відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Унаслідок ворожого вогню один український військовослужбовець дістав осколкове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали його до лікувального закладу. Стан здоров’я захисника задовільний.

На дії російсько-окупаційних військ захисники Збройних сил України відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7:00 зафіксовано три обстріли з боку російсько-окупаційних військ.

Так, біля Водяного російські окупанти застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм.

Неподалік населеного пункту Майорськ ворог відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а поблизу Талаківки – зі станкових протитанкових гранатометів.

Бойових втрат серед українських захисників немає.

Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.

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Новини України та світу на ранок 27 квітня

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Автор: Наталя Нічишина