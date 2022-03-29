Також зафіксовано близько 280 обстрілів противником з РСЗВ типу "Град".

Минулої доби російські окупаційні війська 46 разів обстріляли райони Харкова та області.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Минулої доби російські окупаційні війська 46 разів обстрілювали райони Харкова та області: Салтівка, "Нові Будинки", селище Жуковського, П’ятихатки, Олексіївка, "Горизонт", Кулиничі, Чугуїв, Дергачі. Також зафіксовано близько 280 обстрілів противником з РСЗВ типу "Град", - зазначив він.

За словами Синєгубова, по місту Люботин ворог випустив дві крилаті ракети, одна людина загинула, є постраждалі.

Протягом доби рятувальники ліквідовували пожежі і в Чугуївському районі.

"Збройні сили України тримають позиції, на сьогодні ведуться операції по витісненню ворога із Роганського, Чугуївського, Дергачівського напрямків. Критичною точкою залишається Ізюм, там ведуться запеклі бої", - додав він.

Очільник ОВА уточнив, що за добу в Харківському районі ЗСУ захопили велику кількість російської техніки, у тому числі засоби радіоелектронної боротьби.

Також українські військові ліквідували ще один російський літак та безпілотник.

Вас також можуть зацікавити новини: