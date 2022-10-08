Окупанти позбулися чергової можливості підвозити резерви на тимчасово окуповані південні території України.

Збройні сили України "цілком влаштовує" вибух на Кримському мосту, в результаті якого він частково обвалився. Завдяки цьому російські окупанти позбулися чергової "транспортної артерії".

Такий коментар дала глава Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк В ефірі "24 каналу".

"Те, що вони не зможуть використовувати чергову транспортну артерію, а зокрема, і залізничний маршрут, нас цілком влаштовує", — заявила Гуменюк.

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Вона також натякнула на причетність українських захисників до обвалу мосту. Глава Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України повідомила, що наші воїни продовжують порушувати плани рашистів щодо стягування резервів на тимчасово окуповані південні території.

Вибух на Кримському мосту: основна інформація

Вранці 8 жовтня надійшли відомості, що на мосту виникла сильна пожежа. У росЗМІ спочатку повідомили про пошкодження лише залізничної гілки. Але потім в інтернеті з'явилися фото і відео з місця події. Завдяки цьому стало відомо, що у воду впали два автомобільні прольоти.

Національний антитерористичний комітет Росії заявив про вибух вантажівки на Кримському мосту.

Джерело УНІАН у правоохоронних органах повідомило, що обвал мосту — це спецоперація Служби безпеки України. При цьому СБУ офіційно не взяла на себе відповідальність за організацію вибуху.

За даними Слідкому РФ, в результаті пошкоджень моста загинули три людини. Імовірно, це пасажири легкового автомобіля, який знаходився поруч з вантажівкою.

Президент Росії Володимир Путін доручив створити урядову комісію для вивчення надзвичайної події на Кримському мосту. Він буде закритий до 31 жовтня, як зазначено в сервісі "Яндекс.Карти".

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