Це загрожує підтопленням навколишніх населених пунктів.

Пошкоджено дамбу в місці впадіння річки Ірпінь у Київське водосховище.

Як передає кореспондент УНІАН, там підірвано шлюзи - вона тече з водосховища в річку.

Дамбу зараз контролюють російські окупанти. Вона залишилася єдиною переправою через річку Ірпінь, оскільки всі інші мости підірвані.

На дамбі також пошкоджено вибухом її конструкції, зокрема шлюзи. Тепер вода з Київського водосховища тече в долину р.Ірпінь, що загрожує підтопленням населених пунктів на десятки кілометрів вздовж річки.

Слід зазначити, що р.Ірпінь знаходиться нижче рівня водосховища і її перекачують електричними насосами до Київського водосховища.

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