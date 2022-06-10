Сильна ранкова пожежа у Дніпрі з ворожою атакою не пов’язана.

Вночі російські окупанти обстрілювали Дніпропетровську область, вранці – завдали ракетного удару по Дніпровському району, одна людина отримала поранення.

Про це повідомив голова Дніпропетровської області Валентин Резніченко.

"Напружені і ніч, і ранок. Вночі ворог знову обстріляв Криворізький район. Під вогонь потрапили одразу три громади. У Зеленодольській громаді є руйнування. 41-річна жінка отримала осколкове поранення. У Широківській та Апостолівській – ніхто не постраждав. На ранок ракетний удар по Дніпровському району", написав він.

За попередніми даними, постраждалих немає. Деталі з’ясовують.

Резніченко також зазначив, що сильна ранкова пожежа у Дніпрі з ворожою атакою не пов’язана. За його словами, горіло на одному з підприємств міста, але рятувальники вже загасили вогонь.

Раніше російські війська вдарили ракетою по торговому центру в Харкові. За попередніми даними, під час обстрілу 2 особи загинуло, ще 4 людини отримали травми.

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