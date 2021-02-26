Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Внаслідок обстрілу окупантами на Донбасі сьогодні семеро військовослужбовців Збройних сил України дістали осколкові поранення, ще двоє - бойове травмування, один військовий підірвався на невідомому вибуховому пристрої.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України з посиланням на штаб операції Об’єднаних сил.

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Так, поряд з Водяним, що на Приазов’ї, окупанти вели вогонь зі 120 мм мінометів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. В результаті семеро військовослужбовців дістали осколкові поранення, ще двоє військових - бойове травмування.

«Їх оперативно доставлено до лікувального закладу, де їм надається необхідна медична допомога», - йдеться в повідомленні.

На місці події працюють посадові особи бригади та група оперативного реагування військової служби правопорядку.

Неподалік Невельського, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої, дістав осколкові поранення військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил. Йому надали медичну допомогу і доправили до лікувального закладу.

В районі населеного пункту Піски окупанти відкривали прицільний вогонь по позиціях українських воїнів зі 120 мм та 82 мм мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

«Неподалік населеного пункту Луганське російсько-окупаційні війська тричі відкривали прицільний вогонь по наших позиціях з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та снайперської зброї, поблизу Мар’їнки ворог вів вогонь зі стрілецької зброї, а біля Кам’янка здійснили кілька пострілів з автоматичного станкового гранатомета», - сказано у повідомленні.

На обстріли збройними формуваннями Російської Федерації українські захисники давали адекватну відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ, додали в штабі.

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Автор: Надя Пришляк