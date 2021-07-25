Стан його здоров'я – середньої тяжкості.

В районі проведення операції Об’єднаних сил внаслідок обстрілів дістав осколкове поранення один український військовослужбовець.

Про це повідомляється на сторінці ОТУ "Північ" у Facebook.

Воїну надано першу медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу. Стан його здоров'я – середньої тяжкості.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Читайте такожСтало відомо, скільки бійців ЗСУ загинули на Донбасі за час чинного "перемир'я"

Як раніше повідомляв УНІАН, у Харкові помер поранений на Донбасі боєць 57-ї бригади Збройних сил України старший лейтенант Дмитро Сивоконь.

Від початку агресії РФ проти України Дмитро Сивоконь служив у лавах "Сармату" на посаді старшого сержанта взводу й патрульно-постової служби ВСП "Сармат". Офіцер-психолог військової частини Андрій Дячко розповів, що Дмитро проявив лідерські якості командира, тому після сержантського отримав первинне офіцерське звання молодшого лейтенанта.

Автор: Світлана Закелова