Стан здоров’я одного українського воїна – тяжкий, двох інших - задовільний.

На Донбасі внаслідок обстрілу російськими окупаційними формуваннями поранено трьох українських військових.

Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід" у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, сьогодні, 10 серпня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників.

"В результаті обстрілу троє військовослужбовців дістали вогнепальні осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу. Стан здоров’я одного воїна – тяжкий, двох - задовільний", - йдеться у повідомленні.

Окремо сказано, що про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Читайте також"Закінчиться трагедією": Лукашенко застеріг Україну від силового вирішення ситуації на ДонбасіЯк йдеться у вечірньому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил, станом на 17.00 10 серпня 2021 року, від початку поточної доби, 10 серпня, зафіксовано 4 обстріли.

Зокрема, поблизу Водяного, що на Приазов’ї, окупанти двічі застосували артилерійські системи калібру 122-мм та міномети 82-го калібру.

Також у напрямку Невельського ворог відкрив вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а неподалік Мар'їнки російські найманці обстріляли українські позиції з протитанкових ракетних комплексів.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у колонії на Донбасі окупанти вбили трьох українців.

Також Вас можуть зацікавити новини:

Автор: Віталій Саєнко