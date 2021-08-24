Він отримав поранення, несумісне з життям.

23 серпня в районі проведення операції Об'єднаних сил загинув український військовий.

Про це повідомляється на сторінці Оперативно-тактичного угруповання "Схід" у Facebook.

Збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників.

Внаслідок обстрілу військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення, несумісне з життям.

Читайте такожУ зоні ООС загинув 46-річний військовослужбовець з Дніпра (фото)Відзначається, що на місці події працюють представники військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України.

"Дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не дотримується існуючих домовленостей", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Людмила Жерновська