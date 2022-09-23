Контроль над Яцьківкою встановлено в ході ведення штурмових дій.

У Донецькій області підрозділи Збройних сил України звільнили село Яцьківка та покращили позиції південніше Бахмута.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України, бригадний генерал Олексій Громов повідомив під час онлайн-брифінгу.

"В ході ведення штурмових дій підрозділами Сил оборони встановлено контроль над населеним пунктом Яцьківка", - сказав Громов.

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Цей населений пункт розташований східніше від річки Оскіл, неподалік адміністративної межі Донецької і Харківської області.

Крім того, за його словами, ЗСУ продовжують стійко тримати оборону на Бахмутському напрямку, незважаючи на інтенсивний вогонь супротивника, а також спроби витіснення українських військ із зайнятих опорних пунктів.

"Поряд із веденням оборонних боїв, наші війська покращують і своє тактичне положення. Так, завдяки своєчасному перегрупуванню підрозділів однієї з механізованих бригад і якісної організації бою нам вдалося відновити раніше втрачені положення та забезпечити контроль позицій в районі південніше Бахмута", - сказав Громов.

Війна в Україні: останні події

На початку вересня ЗСУ здійснили успішний контрнаступ у Харківській області, звільнивши майже всі окуповані території.

20 вересня у Генштабі ЗСУ повідомили, що російські загарбники зазнають значних втрат на Бахмутському та Авдіївському напрямках у Донецькій області.

На тимчасово захоплених росіянами українських територіях країна-агресор проводить псевдореферендуми.

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