Старшого солдата Андрія Теперика вбив ворожий снайпер.

На Харківщині в останню путь провели Андрія Теперика - бійця окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка, загиблого в районі проведення ООС на Донбасі. У квітні це вже друга втрата в даному підрозділі.

Про це повідомляє АрміяInform.

Сьогодні в селищі Мартове Печенізького району прощалися з 24-річним старшим солдатом Андрієм Тепериком, який загинув 10 квітня на Луганщині. Його вбила куля снайпера неподалік Золотого-5.

На церемонію прощання приїхали його бойові побратими бійця, офіцери оперативного командування "Схід", воїни Харківського та Чугуївського гарнізонів, представники місцевої влади, а також усі небайдужі.

Загиблого героя поховали в рідному селищі. Почесною вартою біля труни загиблого стояли курсанти Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба.

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Автор: Юрій Годован