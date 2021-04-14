На Харківщині в останню путь провели Андрія Теперика - бійця окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка, загиблого в районі проведення ООС на Донбасі. У квітні це вже друга втрата в даному підрозділі.
Про це повідомляє АрміяInform.
Сьогодні в селищі Мартове Печенізького району прощалися з 24-річним старшим солдатом Андрієм Тепериком, який загинув 10 квітня на Луганщині. Його вбила куля снайпера неподалік Золотого-5.
На церемонію прощання приїхали його бойові побратими бійця, офіцери оперативного командування "Схід", воїни Харківського та Чугуївського гарнізонів, представники місцевої влади, а також усі небайдужі.
Загиблого героя поховали в рідному селищі. Почесною вартою біля труни загиблого стояли курсанти Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба.
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