Мова йде про колишню співробітницю одного з правоохоронних органів Херсонщини, яка отримала посаду в окупаційній адміністрації.

У Херсонській області викрили колаборантку, яка "здала" російським окупантам щонайменше 23 українських патріота.

Як повідомили у Службі безпеки України, мова йде про колишню співробітницю одного з правоохоронних органів Херсонщини.

За завданням російських спецслужб вона передала ворогу дані про щонайменше 23 патріотично налаштованих херсонців.

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В обмін на лояльність зловмисниця отримала посаду у так званій "військово-цивільній адміністрації Херсонської області" і тепер вона намагається "виправдати виявлену їй довіру".

Ситуація на Херсонщині

ЗСУ продовжують контрнаступ на Херсонщині. У червні очільник Херсонської обласної ради Олександр Самойленко розкрив подробиці держзради на півдні України, яка призвела до швидкої окупації Херсонщини.

Росіяни 23-27 вересня провели на окупованих частинах чотирьох областей України псевдореферендуми. У Херсонській і Запорізькій – про вихід зі складу України і приєднання до Росії, у Донецькій і Луганській – про приєднання до РФ.

З моменту оголошення про анексію ЗСУ вже звільнили десятки населених пунктів у Херсонській, Харківській, Луганській, Донецькій областях.

4 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що українська армія здійснює на півдні України доволі швидкий і потужний рух у межах поточної оборонної операції - за тиждень звільнено десятки населених пунктів.

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