Йдеться про територію, яка поки що вважається "сірою зоною" для армій України та РФ.

Збройні сили України підняли український прапор біля Антонівського мосту, в районі Олешок, на лівому березі Херсонської області - в зоні, яка вважається "сірою" для ЗСУ та армії РФ.

Йдеться про поселення Дачі. Стяг України встановили над будівлями, як додаткове попередження окупантам. Відповідне відео показав місцевий телеграм-канал "МОСТ: ХЕРСОН".

"На одній з будівель на територія садового кооперативу "Шляховик" військові помітили флагшток з українським тризубом і вирішили підняти на ньому прапор", - зазначається у повідомленні.

Водночас журналіст з Херсону Костянтин Риженко вказав, що прапор підняли у супроводі гімну України військовослужбовці Андрій та Іван. Він показав відповідний ролик.

Цю подію також підтвердив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань в ефірі "Еспресо". Він вказав, що прапор вивісили біля Антонівського моста 28 серпня.

"Це символ того, що окупантам не вдасться втриматися на лівобережжі Херсонщини", - зауважив він.

ЗСУ підняли український прапор над Роботиним

Нагадаємо, 23 серпня синьо-жовтий стяг також замайорів на Мелітопольському напрямку (Запорізька область) у селі Роботине. ЗСУ вдалося деокупувати поселення. На честь цього наша армія підняла там прапор України з підписом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

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