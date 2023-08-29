Збройні сили України підняли український прапор біля Антонівського мосту, в районі Олешок, на лівому березі Херсонської області - в зоні, яка вважається "сірою" для ЗСУ та армії РФ.
Йдеться про поселення Дачі. Стяг України встановили над будівлями, як додаткове попередження окупантам. Відповідне відео показав місцевий телеграм-канал "МОСТ: ХЕРСОН".
"На одній з будівель на територія садового кооперативу "Шляховик" військові помітили флагшток з українським тризубом і вирішили підняти на ньому прапор", - зазначається у повідомленні.
Водночас журналіст з Херсону Костянтин Риженко вказав, що прапор підняли у супроводі гімну України військовослужбовці Андрій та Іван. Він показав відповідний ролик.
Цю подію також підтвердив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань в ефірі "Еспресо". Він вказав, що прапор вивісили біля Антонівського моста 28 серпня.
"Це символ того, що окупантам не вдасться втриматися на лівобережжі Херсонщини", - зауважив він.
ЗСУ підняли український прапор над Роботиним
Нагадаємо, 23 серпня синьо-жовтий стяг також замайорів на Мелітопольському напрямку (Запорізька область) у селі Роботине. ЗСУ вдалося деокупувати поселення. На честь цього наша армія підняла там прапор України з підписом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.