Військових РФ підозрюють у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, зазначили в Офісі генпрокурора.

У Київській області взяті під варту 10 військовослужбовців збройних сил Російської Федерації.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Прокурорами Київської обласної прокуратури у порядку ст. 615 КПК України заарештовано 10 військовослужбовців збройних сил Російської Федерації, які підозрюються у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 3 ст. 110 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, під час оборони позицій ЗСУ було затримано 10 бойовиків.

"За даними слідства, серед затриманих командир танка окремої гвардійської мотострілецької бригади та рядові солдати військових частин країни-агресора. Вони вторглися в Україну з метою захоплення її територій і виконують злочинні накази керівництва Російської Федерації щодо вбивства військовослужбовців Збройних сил України та мирного населення", - йдеться у повідомленні.

Наразі всі підозрювані знаходяться під вартою.

Нагадаємо, 24 лютого російський президент Володимир Путін розпочав вторгнення до України, в низці міст, зокрема і в Києві, пролунали вибухи, супротивник почав знищувати військові об'єкти.

Згодом президент України Володимир Зеленський звернувся до земляків та оголосив про запровадження воєнного стану. Після цього ворог атакував житлові будинки.

Пізніше стало відомо, що у Миколаєві захопили в полон російських військових. Супротивник здався в полон біля пам'ятника воїнам Другої світової війни.

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