В результаті атаки супротивника на військову частину ніхто не загинув.

В Одесі при затриманні диверсантів тяжко поранено начальника регіонального управління сил територіальної оборони "Південь" ЗСУ Станіслава Ярмолу.

Про це заявив голова Одеської обласної військової адміністрації Сергій Гриневецький.

За його словами, Ярмолу поранено під час затримання однієї з диверсійно-розвідувальних груп. На даний час чоловік у тяжкому стані.

Як зазначив Гриневецький, на території міста та області продовжують діяти диверсійно-розвідувальні групи. Зокрема, у місті Роздільна прикордонники, поліція та представники тероборони виявили диверсійно-розвідувальну групу. Один із диверсантів затриманий, його особа встановлюється. Пошук його спільників триває. У мікроавтобусі диверсантів виявлено зброю: автомати, гранатомети, боєприпаси, міни та вибухівка.

Сьогодні в Одеській області ракети противника потрапили у військову частину.

Про це заявив голова Одеської обласної військової адміністрації Сергій Гриневецький, посилаючись на попередні дані ДСНС.

Зокрема, за межами міста Арциз о 06:37 був проведений ракетний обстріл локаційної частини А-1913.

"Системою протиповітряної оборони знищена одна з чотирьох ракет. Три ракети потрапили в будівлю їдальні. Загиблих і постраждалих немає", - сказав Гриневецький.

Він також зазначив, що протягом минулого дня і ночі військові продовжували фіксувати польоти дронів ворога вздовж кордонів Одеської області, як з боку невизнаного Придністров'я, так і в різних районах узбережжя Чорного моря.

Як повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін почав вторгнення до України, в низці міст пролунали вибухи.

Згодом президент України Володимир Зеленський звернувся до українців та оголосив про запровадження воєнного стану.

Раніше журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що війська Росії перетнули кордон України у районі Харкова.

Водночас журналіст Юрій Бутусов поділився, що російська сторона атакувала нашу державу, і по всій країні були атаковані військові об’єкти, в першу чергу, системи управління, авіабази частини протиповітряної оборони. За його даними, українська армія чинила опір.

До цього російський президент Володимир Путін підписав укази про незалежність так званих "ЛНР" та "ДНР". РФ також вирішила ввести у псевдореспубліки своїх "миротворців". Про такі рішення російської сторони стало відомо 21 лютого.

Пізно ввечері 23 лютого з'явилася інформація, що ватажки "ДНР" і "ЛНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник попросили Росію надати "республікам" військову допомогу.