Влада РФ у тимчасово окупованій Херсонській області за керівництва гауляйтера Володимира Сальдо заявила про відкриття першого "спецприймальника" для дітей.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, йдеться при установу-притулок для українських дітей, яких Росія викрала в України.
"Це буде перша установа для дітей, які залишилися без піклування батьків", - хвалився гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо.
Створення притулку схвалила омбудсмен РФ Львова-Бєлова
Як йдеться в дописі проросійської групи "Мой дом - Херсон" у соціальній мережі вКонтакте, відповідну ініціативу підтримала уповноважена з прав дитини при Путіні російський омбудсмен Марія Львова-Бєлова.
Остання разом з диктатором у березні 2023 року отримала ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду Гааги через можливу причетність до викрадення українських дітей.