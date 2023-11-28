Це перша подібна установа, яку окупанти організують в регіоні.

Влада РФ у тимчасово окупованій Херсонській області за керівництва гауляйтера Володимира Сальдо заявила про відкриття першого "спецприймальника" для дітей.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, йдеться при установу-притулок для українських дітей, яких Росія викрала в України.

"Це буде перша установа для дітей, які залишилися без піклування батьків", - хвалився гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо.

Створення притулку схвалила омбудсмен РФ Львова-Бєлова

Як йдеться в дописі проросійської групи "Мой дом - Херсон" у соціальній мережі вКонтакте, відповідну ініціативу підтримала уповноважена з прав дитини при Путіні російський омбудсмен Марія Львова-Бєлова.

Остання разом з диктатором у березні 2023 року отримала ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду Гааги через можливу причетність до викрадення українських дітей.

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