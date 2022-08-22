Жителів прибережних населених пунктів закликали не перебувати на вулиці.

Російські окупанти вчинили провокацію на зайнятому ними березі Каховського водосховища.

Про це повідомив голова Нікопольської районної військової адміністрації Дніпропетровської області Євген Євтушенко, не уточнивши, про які провокації йдеться.

При цьому він закликав жителів прибережних населених пунктів не перебувати на вулиці. "Друзі, на протилежному березі водосховища армія Росії вчинила провокацію. За можливості, залиште вулиці, уникайте перебування в місцях масових скупчень людей… Попередження стосується міст, сіл і селищ, розташованих на березі Каховського водосховища", - написав Євтушенко.

Голова райадміністрації закликав місцевих жителів стежити за подальшими повідомленнями.

Каховське водосховище простягається від м. Нова Каховка Херсонської області до південних передмість м. Запоріжжя. Ним проходить адміністративна межа Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської областей. Південний і західний береги водосховища окуповані російськими військами, північний контролюють Збройні сили України.

На березі водосховища розташовані безліч сіл і селищ, а також окуповані міста Енергодара (в якому стоїть Запорізька атомна електростанція), Кам'янка-Дніпровська, Дніпрорудне, Василівка, Каховка, а також підконтрольний уряду Нікополь і розташований неподалік берега Марганець.

Раніше українців попереджали про високу загрозу ракетних ударів з боку РФ 23-24 серпня. У ці Україна святкуватиме День прапора і День незалежності.

Також в РНБО заявляли, що Росія готує провокації до Дня незалежності й проти Зеленського.

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