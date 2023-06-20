Він пішов захищати Україну з першого дня повномасштабної війни.

На війні проти російських окупантів загинув український кікбосер Максим Бордусь.

Про це повідомляється на сайті Спортивного комітету України "Янголи спорту", де пишуть про загиблих внаслідок російської агресії спортсменів. Максим був чемпіоном України з кікбоксингу WAKO, переможцем і призером десятків турнірів.

Чоловік загинув 11 червня у запеклих боях проти російських загарбників. "Щодня наближав перемогу України зі зброєю в руках, але сам її не побачить. Завжди усміхнений і готовий прийти на допомогу у будь-який момент - таким пам’ятають його товариші у спортивному колі", - йдеться у повідомленні.

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Що відомо про Максима Бордуся

На сайті президента з'явилася петиція із закликом присвоїти йому звання Героя України посмертно. Згідно з текстом, Максим народився 6 травня 2000 року у Києві. У день повномасштабного нападу РФ він добровільно мобілізувався.

Спочатку чоловік воював у складі 112 бригади ТРО, згодом відправився на Лиманський напрямок. У березні цього року він перевівся в штурмову бригаду Азов.

"Після двох місяців підготовки він разом зі своїм підрозділом з завданням наступальних дій відправився на Запорізький напрямок. Але...на жаль, це був останній напрямок в його житті. Максим загинув від ворожого снаряду, виконуючи бойове завдання", - йдеться у тексті петиції.

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