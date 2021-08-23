Вони відпрацьовували всі етапи снайпінгу: від вибору та облаштування позиції до практичних навичок ведення вогню.

У Київській області завершився спеціальний курс підготовки снайперів за стандартами НАТО.

Про це повідомляє портал МВС.

"Курс для снайперів такого типу проводився у Нацгвардії вперше. Інструктори Об’єднаної оперативно-тактичної групи Збройних сил Канади в Україні (операція UNIFIER) надали значну допомогу в його організації та проведенні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що гвардійські снайпери отримали чимало теоретичних знань та практичних навичок. Вони відпрацьовували всі етапи снайпінгу, починаючи з вибору та облаштування снайперської позиції, прихованого пересування та маскування, військової топографії та закінчуючи удосконаленням практичних навичок щодо ведення вогню по різноманітних цілях і його корегування.

Читайте такожПід час військових навчань на Миколаївщині один зі снарядів впав біля селаЗа словами начальника служби координації підготовки снайперів ГУ НГУ полковника Миколи Шерстюка, "снайперська справа - це завжди розвинуті технології та методики".

"Майте на увазі, що треба весь час навчатися, весь час практикуватися", - додав він.

Повідомляється, що під час тренувань снайпери здобули стійкі навички та удосконалили майстерність, перейняли навчальну програму за системою НАТО та передали канадським колегам досвід, набутий у бойових діях, а Національна гвардія своєю чергою пройшла черговий етап розвитку співпраці з операцією UNIFIER.

На кожному етапі підготовки учасники курсу після освоєння теорії та практики проходили залікові стандарти, на виконання яких мали лише кілька спроб. Підсумком підготовки стало виконання комплексного тактичного завдання.

Після складання стандартів та виконання підсумкового комплексного снайперського завдання з бойовою стрільбою курсанти отримали сертифікати та посвідчення про проходження спеціального курсу підготовки снайперів. Кращим з них вручили особливі нагороди.

Новий курс став підґрунтям для створення навчальної програми базової підготовки снайперів, що відповідатиме стандартам НАТО, додали у відомстві.

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Автор: Тамара Отовська