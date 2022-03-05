За добу в Європі отримали три запити на евакуацію тяжкопоранених дітей з вогнепальними пораненнями.

Генеральний директор "Охматдиту" Володимир Жовнір повідомив, що над лікарнею була збита ракета.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час телемарафону.

"Увечері над" Охматдитом" була збита ракета. Був такий сильний і потужний вибух, що вибило двері в центральному корпусі і побило вікна на 9-му поверсі... Ми всіх дітей тримали в бомбосховищі, і ніхто не постраждав", - заявив Солдат.

За його словами, це нонсенс, що над дитячою лікарнею літають ракети, і їх повинні збивати сили протиповітряної оборони.

"Зараз ми проводимо евакуацію", - додав гендиректор.

Жовнір також повідомив, що лікарня отримала щонайменше три звернення про поранення дітей - з Бородянки та Клавдієвого.

Черговий лікар "Охматдиту" Андрій Висоцький повідомив, що "в європейському місті, в Європі за добу отримали три запити на евакуацію тяжкопоранених дітей з вогнепальними пораненнями".

"Двоє з них цю ніч не пережили. Саме через те, що вони не мали фізично можливості дістатися до спеціалізованої допомоги... А одну з них батько буде вивозити самостійно, тому що туди неможливо дістатися", - констатував лікар.

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