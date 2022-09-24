Уламки снаряда впали поза містом. Постраждалих немає.

Над Запоріжжям сили ППО вночі збили одну ворожу ракету.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух у своєму Telegram.

"Наслідки ворожого обстрілу Запоріжжя. Зруйновані будинки, понівечені життя… Жертв могло бути більше - подяка нашим рятувальникам! Окрема подяка силам протиповітряної оборони, які збили ворожу ракету. Уламки снаряда впали поза містом. Постраждалих немає", - зазначив він.

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Удар по Запоріжжю: що відомо

Сьогодні голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив, що внаслідок нічного обстрілу російськими окупантами Запоріжжя одна людина загинула, 9 осіб поранено.

Відомо про щонайменше п'ять прильотів по місту, уражені об'єкти інфраструктури. Одна ворожа ракета влучила у житловий сектор, що викликало пожежу у багатоповерховому будинку.

Вороги вже не раз обстрілювали воєнні та цивільні об'єкти в Україні, зокрема і в Запорізькій області. Через супротивників є багато руйнувань, жертв й постраждалих.

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