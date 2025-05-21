На думку Тимочка, окупанти будуть намагатися цю тактику перевести на стратегічний рівень.

Крім наступу на лінії фронту, російські окупанти намагатимуться посилити терор цивільного населення, щоб спробувати підірвати бажання чи готовність українського населення до спротиву. Про це заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в етері Українського Радіо.

"Де-юре вони збільшили штат армії, а де-факто не змогли збільшити кількість російської армії, щоби наростити військовий контингент до мільйона особового складу. Оцей, що у них є, вистачає, щоби тиснути на лінії фронту, щоби завдавати ударів, щоб пробувати атакувати", - сказав він.

За словами Тимочка, Росія, особливо з кінця 2024-го і зараз веде тактику геноцидних ударів по тилах України, по цивільному населенню.

Відео дня

"Тут вони, на жаль, будуть нарощувати свій потенціал, будуть намагатися цю тактику перевести на стратегічний рівень, оперативний, щоби спробувати підірвати бажання чи готовність українського населення до спротиву", - сказав він.

Тимочко попередив, що потрібно очікувати серйозних загроз від противника.

"Якщо вони не можуть зламати українську армію, вони хочуть через тиск на українське суспільство змусити його тиснути на вище військово-політичне керівництво, щоб воно погодилось на будь-які угоди, ультиматуми Путіна, тільки щоб припинили, як собі уявляють росіяни, чинити спротив. Щоб ми поступилися на їхні територіальні претензії, "демілітаризацію", і те все марення, яке росіяни до цього часу нам нав'язують, бо їхня риторика не міняється", - пояснив голова Ради резервістів.

Він підкреслив, що такий геноцидний підхід росіяни намагаються підсилити інформаційними кампаніями через соціальні мережі. Тимочко зауважив:

"Ось на це буде розрахунок зараз росіян. Крім наступу на лінії фронту, вони будуть намагатися посилити терор проти цивільного населення. І тому всім потрібно бути максимально готовими і зосередженими, щоби протидіяти противнику. Якщо ми говоримо про протидію ударам дронів, тут мають, крім армії, ще й включатися органи місцевого самоврядування, органи влади на місцях, бо це вкрай важливо".

Війна в Україні - думка Тимочка

Як повідомляв УНІАН, раніше Тимочко висловив думку, що російський диктатор Володимир Путін усвідомлює, що припинити бойові дії в Україні чи вийти з неї - це означає приректи свій режим на поразку. Водночас, якби росіяни були впевнені у своїй перемозі, вони б ніколи не йшли ні на які перемовини.

"Все-таки, Путін шукає "запасний аеродором", так би мовити, в цій війні. Я думаю, вони прекрасно розуміють свій стан справ, і що більше бравад, то більше за ними насправді нічого не стоїть", - сказав він.

Вас також можуть зацікавити новини: