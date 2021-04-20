Росія розгортає біля кордонів системи РЕБ та балістичні ракети.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошує, що чисельність російських військ на кордонах з Україною через тиждень зросте до понад 120 тис. військовослужбовців.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав під час онлайн-брифінгу для іноземних медіа.

Глава МЗС наголосив, що впродовж останніх тижнів російські війська продовжують прибувати до кордонів України і розміщуються там у безпосередній близькості до кордону з північного сходу, сходу і півдня.

"Приблизно через тиждень очікується, що їх чисельність у з'єднаних силах зросте до понад 120 тис. військовослужбовців. Це не означає, що вони припинять нарощувати сили у такій кількості", - наголосив Кулеба.

Глава МЗС сказав, що більше занепокоєння викликає той факт, що Росія стягує не лише військовослужбовців, а й десантників у Криму, системи радіоелектронної боротьби для пригнічення систем комунікації на усій території України і балістичні ракети.

Також Кулеба додав, що є чіткі сигнали про розміщення Росією "деяких інших потенційно наступальних можливостей".

Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти посилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають напоготові до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема в населених пунктах на окупованій території України.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що РФ шляхом збільшення кількості військ на кордоні намагається чинити тиск на Україну.

У Пентагоні 20 квітня заявили, що Росія зосередила поблизу кордону з Україною більше військ, ніж у 2014 році.

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Автор: Віталій Саєнко