Наступ на Сумщині: командир 'Грузинського легіону' оцінив шанси РФ на прорив

Сіра зона на цьому напрямку не збільшилася, вона добре контролюється українськими військами.

Росія збирає сили біля прикордоння Сумщини і можливо спробує розпочати наступальну операцію на цьому напрямку. Але окупаційним військам буде дуже складно зробити це, запевнив командир добровольчого батальйону "Грузинський легіон" Мамука Мамулашвілі в ефірі Ранок.LIVE.

Він підкреслив, що Сумський напрямок залишається одним із найактивніших, але великого накопичення сил РФ поки що немає.

За інформацією командира легіону, ворог досить активний на цій ділянці: проводить комбіновані атаки по позиціях захисників України, активні його диверсійно-розвідувальні групи, які намагаються перейти кордон. І в принципі, йде нарощування сил з боку Росії - ворог намагається зосередити велику кількість військ на Сумському напрямку і зосереджений на зусиллі прорвати українську оборону.

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"Після концентрації, цілком можливо, що вони спробують розпочати наступальну операцію. Але доволі складна місцевість - лісиста, болотиста на кордоні. І дуже важко пересуватися і живій силі, і техніці. Так що для маневрів армії терориста немає в принципі можливості і це буде дуже складно зробити. У будь-якому разі, ми разом із Силами оборони України готові до відбиття будь-яких атак на цьому напрямку", - підкреслив Мамулашвілі.

За його словами, лінія розмежування досить добре контролюється.

"Сіра (буферна) зона на цьому напрямку не особливо змінилася, не збільшилася. Вона залишається і контролюється українськими військами. Немає великих пересувань", - сказав Мамулашвілі.

За його інформацією, противник стягує "досить досвідчені види військ", не з мобілізованих.

"Якби не були добре підготовлені оборонні позиції, то росіяни вже змогли б прорватися. І роботи ведуться щодня, щоб оборонні позиції були підготовлені ще краще. У цьому напрямку дуже добре йдуть роботи", - зазначив командир.

Коментуючи нинішні удари балістикою по Сумщині, Мамулашвілі зауважив, що теротистичні акти спрямовані на створення бажаної для росіян переговорної позиції - на умовах росіян.

"Невизначена позиція наших партнерів, зокрема США розв'язала Росії руки проводити такі терористичні акти щодня. На жаль, це реальність. І уникнути цього досить складно. Люди можуть реагувати, але вони не можуть за короткий час знайти собі притулок. І Росія відчуває свою безкарність і буде це повторювати", - прокоментував Мамулашвілі.

За його словами, щоб зменшити атаки Україні необхідні засоби ППО і далекобійна артилерія.

"Бракує далекобійної артилерії - те, що Україна просила від самого початку повномасштабної війни. Яка може знищувати логістичні центри Росії, які розташовані поблизу кордону Сум. І їх досить легко буде дістати, маючи відповідне озброєння. І засоби протиповітряної оборони потрібні, які можуть захистити цивільне населення від терористичних актів, які щоденні", - наголосив командир "Грузинського легіону".

Бої в Сумській області

Як повідомляв УНІАН, бої на Сумщині тривають уже кілька тижнів. Відомо також, що українські підрозділи частково вийшли з Курської області (РФ) і зосередилися на висотах поблизу кордону, щоб не дати ворогу просуватися на Сумщину.

Політолог і військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов вважає, що Російська Федерація готується до потужного весняно-літнього наступу, щоб якнайбільше захопити території України і на переговорах диктувати свої умови. За його словами, вже йде наступ на Харківську та Сумську області, але українські військові тримають оборону.

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