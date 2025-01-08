У Генеральному штабі не підтверджували цю інформацію.

Російським окупаційним військам вдалося прорвати українську оборону на Лиманському напрямку.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командир взводу 24 окремого штурмового батальйону "Айдар" Станіслав "Осман" Бунятов. За його словами, наразі там складається важка ситуація:

"Змогли прорвати нашу оборону на Лиманському напрямку, просуваються до н.п. Колодязі від Іванівки, ситуація складна".

Ситуація на фронті

Згідно з останнім зведенням Генерального штабу Збройних сил України, на Лиманському напрямку війська РФ 13 разів штурмували позиції українських захисників в районах Новосергіївки, Надії, Першотравневого, Чернещини, Макіївки, Зарічного, Тернів та Іванівки. Одне боєзіткнення досі тривало.

Відео дня

Раніше в Оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця" повідомляли, що наразі Сили оборони тримаються в західній частині міста Курахове, а також контролюють Курахівську теплоелектростанцію. Триває важке протистояння.

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