У Генштабі не підтверджували окупацію цих селищ.

Згідно з даними аналітиків DeepState, російським загарбникам вдалося окупувати низку українських населених пунктів на Донбасі.

Вночі у Telegram-каналі проекту з'явилися нові дані про ситуацію на російсько-українському фронті. "Ворог окупував Межове, Скучне та Журавку, а також просунувся біля Гродівки та в Завітному. Тривають важкі бої за Нью-Йорк", - йдеться у повідомленні.

Водночас повідомляється, що Силам оборони України вдалося просунутися біля селища Мартинівка, яке знаходиться в Суджанському районі Курської області. Інших даних про бої на території Росії наразі немає.

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Зведення Генерального штабу

Згідно з останніми даними Генштабу ЗСУ, за добу на фронті сталося 154 бойових зіткнення, окупанти продовжують активно тиснути на Покровському напрямку. Лише тут відбулося 63 боєзіткнення, росіяни концентрували зусилля неподалік населених пунктів Воздвиженка, Новогродівка, Михайлівка. Три штурми продовжуються.

За попередньою інформацією, там знешкоджили 325 окупантів, 133 з них - безповоротно. Також знищено 13 автомобілів, 12 безпілотників різних видів, п’ять гармат і мінометів та чотири бойових броньованих машини. Два міномети та 14 одиниць автотранспорту вдалося пошкодити.

На Харківському напрямку загарбники п’ять разів атакували неподалік Липців та Вовчанська, один штурм продовжується. На Куп’янському українські захисники відбували 13 наступальних дій, найбільше - біля Синьківки та Глушківки.

На Лиманському загарбники атакували поблизу семи різних населених пунктів, найактивніше - біля Макіївки і Невського. На Сіверському вдалося відбити вісім атак в районах Івано-Дар'ївки, Спірного та Верхньокам’янського. Одне боєзіткнення триває.

На Краматорському росіяни провели п’ять наступальних дій поблизу Іванівського та Андріївки. На Торецькому - 21 раз атакували у районах Торецька, Нью-Йорка, Залізного, Неліпівки та Північного. П'ять зіткнень триває, чотири з них - біля Торецька.

На Курахівському напрямку росіяни пішли в 11 атак поблизу Невельського та Костянтинівки, на Времівському провели п’ять штурмів у бік Водяного, а на Придніпровському здійснили одну безуспішну атаку.

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