У столичному регіоні руйнування від обстрілів окупантів зафіксовані у майже 50% громад.

У Київській області руйнування від обстрілів окупантів зафіксовані у майже 50% громад.

Як йдеться у повідомленні Київської обласної військової адміністрації у Telegram, за минулу добу зафіксовано понад 30 обстрілів російськими військами житлових масивів та соціальної інфраструктури.

"За весь період війни руйнування зафіксовано у 34 із 69 громад Київщини, що складає 49,2%. Загалом понад 500 об’єктів", - йдеться у повідомленні.

При цьому критичних руйнувань завдано у Бучанській, Ірпінській, Гостомельській, Бородянській, Макарівській та Великодимерській громадах.

Наразі найнебезпечніші напрямки:

Житомирська траса;

Буча – Ірпінь – Гостомель, Немішаєве;

Дмитрівська громада;

Макарівська громада;

північ Вишгородського району;

території деяких населених пунктів Баришівської, Калитянської, Великодимерської громад.

Водночас, у Білоцерківському, Бориспільському та Обухівському районах ситуація контрольована. Ніч пройшла спокійно, без обстрілів.

Ситуація у Бучаському районі виглядає наступним чином: у Макарівській, Бучанській, Ірпінській, Гостомельській громадах – обстріли; у Білогородській громаді – ракетні удари та обстріли "Градами" (зокрема в с. Білогородка та Святопетрівське); у селі Гореничі – мінометний обстріл; Клавдієво-Тарасове, Северинівка, Березівка, Миколаївка – на межі гуманітарної катастрофи.

При цьому майже в усіх громадах району зруйнована інфраструктура.

У Броварському районі ситуація наступна: у Баришівській, Калитянській та Великодимерській громадах – ворожа техніка, багато зруйнованої інфраструктури та пошкоджених будинків.

У Вишгородському районі – в Іванківській, Димерській та Поліській громадах – гуманітарна катастрофа. Місто Славутич повністю ізольоване.

У Фастівському районі – обстріли у Боярці, внаслідок чого четверо людей поранено, серед них – дитина. Новосілки та Тарасівка – обстріли житлових районів.

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