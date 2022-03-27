У Київській області руйнування від обстрілів окупантів зафіксовані у майже 50% громад.
Як йдеться у повідомленні Київської обласної військової адміністрації у Telegram, за минулу добу зафіксовано понад 30 обстрілів російськими військами житлових масивів та соціальної інфраструктури.
"За весь період війни руйнування зафіксовано у 34 із 69 громад Київщини, що складає 49,2%. Загалом понад 500 об’єктів", - йдеться у повідомленні.
При цьому критичних руйнувань завдано у Бучанській, Ірпінській, Гостомельській, Бородянській, Макарівській та Великодимерській громадах.
Наразі найнебезпечніші напрямки:
- Житомирська траса;
- Буча – Ірпінь – Гостомель, Немішаєве;
- Дмитрівська громада;
- Макарівська громада;
- північ Вишгородського району;
- території деяких населених пунктів Баришівської, Калитянської, Великодимерської громад.
Водночас, у Білоцерківському, Бориспільському та Обухівському районах ситуація контрольована. Ніч пройшла спокійно, без обстрілів.
Ситуація у Бучаському районі виглядає наступним чином: у Макарівській, Бучанській, Ірпінській, Гостомельській громадах – обстріли; у Білогородській громаді – ракетні удари та обстріли "Градами" (зокрема в с. Білогородка та Святопетрівське); у селі Гореничі – мінометний обстріл; Клавдієво-Тарасове, Северинівка, Березівка, Миколаївка – на межі гуманітарної катастрофи.
При цьому майже в усіх громадах району зруйнована інфраструктура.
У Броварському районі ситуація наступна: у Баришівській, Калитянській та Великодимерській громадах – ворожа техніка, багато зруйнованої інфраструктури та пошкоджених будинків.
У Вишгородському районі – в Іванківській, Димерській та Поліській громадах – гуманітарна катастрофа. Місто Славутич повністю ізольоване.
У Фастівському районі – обстріли у Боярці, внаслідок чого четверо людей поранено, серед них – дитина. Новосілки та Тарасівка – обстріли житлових районів.