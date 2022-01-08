Західні розвіддані підтверджують стягування Росією військ до кордону з Україною.

Сполучені Штати співпрацюють з іншими членами НАТО над організацією доставки переносних зенітних ракет класу "земля-повітря" Stinger за запитом Києва.

Про це повідомляє NBC News з посиланням на поінформованих чинних й колишніх офіційних осіб.

Адміністрація Байдена також підготувала новий пакет додаткової військової допомоги для України.

Крім погроз санкціями, Білий дім готовий розширити військову присутність НАТО у Східній Європі, покликану допомогти ЗСУ.

Читайте такожДо батальйонів тероборони братимуть тих, хто ніколи не служив: роз’яснення МОВашингтон обговорює протягом місяця з рядом колишніх високопосадовців з питань національної безпеки та експертів з питань РФ варіанти підходу до Кремля.

Деякі з радників порадили Байдену триматися жорсткої лінії.

У листі від 24 колишніх співробітників служби національної безпеки й високопоставлених військовослужбовців Байдена закликали відправити Україні вже зараз ракети Stinger й додатково поставити ракети Javelin, а також радарів для відстеження артилерійського вогню.

"Ми вважаємо, що Сполучені Штати повинні у тісній консультації зі своїми союзниками по НАТО та з Україною ухвалити негайні кроки, щоби вплинути на розрахунки Кремля, перш ніж російське керівництво зробить вибір на користь подальшої військової ескалації", – йдеться у листі.

Загострення на кордоні України і РФ

11 листопада Bloomberg опублікувало статтю, в якій говорилося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. В агентстві зазначили, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані нинішнім переміщенням російських військ у бік кордону України.

У самій Москві це заперечують, називаючи осінню передислокацію військ "демонстрацією сили".

На початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

При цьому, в Міноборони України дану інформацію заперечували.

Це вже друга ймовірна хвиля загострення на російсько-українському кордоні з березня 2021 року. Однак, як пише Bloomberg, поки концентрація військ РФ відбувається переважно вночі, тоді як навесні в Кремлі відкрито погрожували наступом, чинячи політичний тиск на Україну, ЄС і США.