Будь-яка передача МіГ-29 загрожує ескалацією конфлікту.

Командувач Європейського командування США генерал Тод Волтерс вважає, що найкращою зброєю, яку зараз може надати Україні Захід, є протитанкове і зенітне озброєння, а не винищувачі МіГ-29.

Про це повідомляє CNN.

Волтерс зазначив, що ЗСУ "зараз чудово використовують цю зброю", обмежуючи маневри російських літаків в українському небі.

Американець звернув увагу, що такі винищувачі вже є в у Військово-повітряних сил України "у великій кількості", і що їхнє поповнення суттєвої переваги над ворогом не дасть.

За його словами, будь-яка передача МіГ-29 загрожує ескалацією конфлікту.

Цьому передувала заява Пентагона про те, що Сполучені Штати не підтримують ідею Польщі віддати їм у розпорядження радянські "МіГ-29", щоб уможливити подальшу передачу для ЗСУ.

Як пояснив речник міністерств Джон Кірбі, така передача може бути розцінена Путіним як "крок до ескалації", може викликати "серйозну реакцію" росіян і підвищити ризики для НАТО.

Водночас США погодилися надати додаткові системи ППО для захисту від російських обстрілів.

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