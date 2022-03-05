На вихідних комендантська година в Києві буде з 20: 00 до 7: 00.

Ніч у Києві пройшла спокійно, працює гуманітарний штаб.

Про це передає перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"Ніч у Києві пройшла спокійно, ситуація в столиці знаходиться під контролем. Триває накопичення запасів, є світло, тепло, вода, працює зв'язок", - зазначив він.

Поворозник додав, що починають працювати громадський транспорт, магазини та аптеки.

"Працює гуманітарний штаб, триває накопичення продуктів і запасів першої необхідності", - додав він.

Поворозник також звернувся до власників ветеринарних аптек і магазинів, щоб вони відновили продаж товарів першої необхідності для домашніх улюбленців.

Він нагадав, що на вихідних комендантська година в Києві буде такою ж, як була і сьогодні – з 20:00 до 7:00. "Не відходьте далеко від будинку, враховуючи те, що час від часу звучать сирени про повітряні напади, і потрібно швидко спуститися в укриття", – звернувся перший заступник голови КМДА до киян.

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