Окупанти намагаються виснажити українську систему протиповітряної оборони і обійти її.

Під час нічної атаки російських загарбників їхні ракети летіли за складним маршрутом і постійно маневрували. Керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі інформаційного марафону пояснила, чого намагаються досягти окупанти.

Зокрема, за її словами, російські загарбники "намагаються як виснажити систему протиповітряної оборони, так і обійти її". "Зрозуміло, що такий спосіб атаки ворог використовує не перший раз, саме намагаючись знайти варіанти маневру такі, щоб бути максимально результативними", - сказала Гуменюк.

"Використовуються і безпілотні літальні апарати, і розвідувального типу в тому числі. Очевидно, що ракети повітряного базування випущені з літаків. Ракети використовують складний маршрут і багато маневрують", - відзначила Гуменюк.

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Нічна атака РФ - що відомо

Сьогодні вночі по всій Україні оголошували повітряну тривогу через пуски ракет. Спочатку ракети прямували в бік Черкаської області, але потім раптово змінили курс і націлилися в бік Одещини.

Усього окупанти випустили 16 повітряних об'єктів, з них - 10 ракет. Збройні сили України змогли збити 6 ударних безпілотників типу "Shahed-136/131" і 6 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55.

Водночас, російським влучанням пошкоджено сільськогосподарські угіддя і зерносховище в Березівському районі Одещини.

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