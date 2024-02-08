Сили ППО знищили 11 "шахедів" / фото Бригада швидкого реагування Нацгвардії "Рубіж"

У ніч на 8 лютого Росія знову масовано атакувала Україну. Цього разу противник застосував ударні безпілотники Shahed-136/131.

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, ворог запустив 17 Shahed-136/131 з мису Чауда (тимчасово окупований Крим - УНІАН). До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи і мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"В результаті бойової роботи знищено 11 "шахедів" у межах Миколаївської, Одеської, Вінницької та Дніпропетровської областей", - йдеться у повідомленні.

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Нічна атака "шахедів"

В ніч проти четверга, 8 лютого, російські окупаційні війська вчергове атакували Україну дронами. Ворожі безпілотники фіксували в кількох областях. 

Зокрема, дрони атакували Одещину. В області працювала ППО. Також повідомлялося про потужні вибухи в Одесі. 

Дрони також летіли на Вінницьку та Миколаївську області. У Миколаєві лунали вибухи.

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