Держава виділить на це 100 млрд євро.

Німеччина має намір створити найбільшу армію в Європі серед країн-членів НАТО.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц в інтерв'ю газеті Stuttgarter Zeitung.

За його словами, на це держава виділить 100 млрд євро. Найбільше з них витратять на розвиток й модернізацію військово-повітряних сил.

У розпорядженні агентства Reuters опинився документ щодо розподілу коштів, про які говорив Шольц. За даними журналістів, 40,9 млрд євро передбачено на розвиток військово-повітряних сил. Німеччина планує закупити нові винищувачі Eurofighter та бомбардувальники-винищувачі F35, на заміну застарілих бойових літаків Tornado. Частину коштів також на розвиток космічної системи раннього попередження

19,3 млрд євро буде спрямовано на розвиток військово-морського флоту, зокрема, на закупівлю нових кораблів та підводних човнів. Ще 16,6 млрд виділять на розвиток сухопутних сил, у тому числі на розробку нових БМП на заміну БМП Marder.

Раніше повідомлялося, що Німеччина поставить Греції БМП, щоб уряд в Афінах міг передати Україні озброєння радянського зразка.

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