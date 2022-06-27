Системи показали себе в роботі надійними, швидкострільними та точними.

Збройні сили України вже використовують 155-мм САУ Panzerhaubitze 2000 виробництва Німеччини на фронті проти російських окупантів.

Про це повідомило Угруповання Об'єднаних сил на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000 виробництва Німеччини вже працюють на фронті. САУ показали себе в бойовій роботі надійними, швидкострільними та точними – така ціль, як одиночна броньована машина або гармата уражається без пристрілки з першого пострілу (перевірено на практиці)", - йдеться у повідомленні.

В ОС зазначають, що артилеристи задоволені наскільки швидко та якісно гармата робить прив'язку та наводиться на ціль.

"Практично від отримання команди на ведення вогню, відпрацювання по цілі та відходу з вогневої позиції за часом займає 2-5 хвилин, що зменшує шанси ворога на успішну контрбатарейну боротьбу", - наголошує Угруповання ОС.

Як раніше повідомляв УНІАН, 7 червня Генеральний штаб Збройних Сил України заявив, що українські військові завершили теоретичну частину і розпочали практичні заняття зі стрільби з німецьких гаубиць PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000).

Вас також можуть зацікавити новини: