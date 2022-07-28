Литва скоро покаже свої технологічні розробки для боротьби з дронами, зазначив президент країни.

Президент Литви Гітанас Науседа заявляє, що його країна передає Україні боєприпаси та 10 бронемашин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава Литовської держави сказав на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Науседа заявив, що Литва надавала Україні військову допомогу з початку війни й продовжує її надавати.

"Я так само не з пустими руками приїхав. Сьогодні новий пакет - це амуніція (боєприпаси - УНІАН) і десять бронемашин. Ми скоро покажемо антидрони, які виготовляються у Литві. Ми знаємо, що вам надзвичайно потрібні ці системи", - зауважив Науседа.

Також він запевнив, що війна в Україні ніколи не буде для Литви якимось простим сьогоденням.

"Ми не дозволимо й іншим забути і змучитись. Як на Заході, так і на Сході. Ми будемо докладати всіх зусиль, щоби ті, хто відповідальний за злочини з Росії, аби вони були покарані", - заявив Науседа.

Окремо він закликав українську владу не зупинятися на втіленні реформ.

Нагадаємо, країни Заходу, зокрема Литва, вирішили підтримати Україну в її боротьбі з Російською Федерацією, яка рано-вранці 24 лютого вдерлася на українську територію.

У липні стало відомо, що Литва надасть нашій країні бронетранспортери M113 та M577.

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