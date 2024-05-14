Нова фаза війни рф проти України і Європи: час тероризму

Окрім конвенційної форми, війна Росії проти України, а глобально й проти Заходу, також має інші виміри. Вже багато сказано про інформаційну складову російської агресії. Тепер черга дійшла до диверсійно-терористичної.

Не маючи бажаних результатів на фронті, Росія переходить до традиційного для неї тероризму. Так, днями Служба безпеки України викрила цілий ланцюжок російської диверсійної мережі, включаючи агентурно-бойові групи, контрабандистів, які доставляли в Україну вибухівку з території РФ. А також затримала безпосередніх виконавців теракту "на гарячому", коли ті встановлювали вибухові пристрої в одному з гіпермаркетів Києва (тепер їм загрожує довічне ув’язнення).

За даними СБУ, вибухівка повинна була здетонувати у пікові години відвідуваності кількох гіпермаркетів, щоб завдати максимальної шкоди цивільному населенню. Крім того, її планували розмістити серед легкозаймистих матеріалів, щоб пожежу не вдалося ліквідувати швидко. Ще один теракт мав відбутися біля популярного київського кафе - російські агенти хотіли закласти вибухові пристрої у запаркований поруч автомобіль.

"Плануючи ці теракти, російські спецслужби вкотре продемонстрували свою злочинну суть. Ми спрацювали на випередження і вчасно зірвали плани ворога. Кожен крок злочинців задокументовано — їх чекає заслужене покарання. Як і кожного, хто намагається працювати на користь РФ", - зазначив голова СБУ Василь Малюк.

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Раніше Малюк розповідав, що з початку 2024 року спецслужба викрила одинадцять агентурних мереж ворога: "…Це були різнокаліберні мережі за участю різних осіб: від тих, де діяли народні депутати, до тих, де залучалися окремі представники Сил оборони".

"Останнє попередження"

Цікаво, що останній епізод відбувся на тлі обговорення ймовірності підготовки масштабних диверсій з боку РФ в Європі. Зокрема, за інформацією видання Financial Times, розвідники попередили свої уряди про таку підготовку, зазначивши, що росіяни при цьому не виявляють заклопотаності "стосовно загибелі мирних жителів".

Керівник центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик нагадує, що Європейський союз вже не раз був театром терористичних атак з боку РФ. Мова і про вибухи на складах у Чехії, де знаходилося озброєння, яке мало передаватися Україні, і про знищення так званих зрадників (про що, зокрема Путін говорив особисто).

За його словами, поки не зрозуміло, чи може Росія перейти від "точкової ліквідації окремих осіб, невеликих терористичних акцій, до завдання ударів дронами, підриву інфраструктури, знищення заводів, завдання ударів по виробничих потужностях". Однак вже зараз зазначає, що політичної волі в ЄС на відповідь таким загрозам немає.

"У розвідувальному співтоваристві є розуміння загроз, але готовності виявити політичну волю для відповіді я не бачу, - каже він. - Диверсії будуть відбуватися під третіми прапорами. Відповідно, РФ буде заперечувати власну причетність, або це важко буде довести. Спецслужби європейських країн це усвідомлюють, але політичне керівництво воліє закривати очі та не помічати цього, ігнорувати та вважати, що воно само по собі розсмокчеться".

На думку Кулика, ймовірне затягування відповіді Заходу на шкідництво росіян може стимулювати Росію до нового вторгнення.

"Послужний список" країни-терориста

Насправді Росію вже не перший рік підозрюють у диверсіях на території країн-членів ЄС. Приміром, наприкінці грудня 2023 року болгарський збройовий магнат Еміліан Гебрев, який володіє компанією-постачальником зброї в Україну, заявив про систематичні диверсії з боку РФ. Мовляв, російські диверсанти активно атакували його заводи та склади, в тому числі це відбувалося після повномасштабного нападу Росії на Україну.

Один з найбільших нині лобістів збільшення постачання Україні озброєння – Чехія - теж добре знає, що таке російські диверсанти. Наприкінці квітня поточного року чеські правоохоронці завершили розслідування та встановили, що до вибухів на складах боєприпасів у Врбетицях у 2014 році причетні російські спецслужби. Вважається, що боєприпаси з цього складу планувалося відправити в Україну.

У квітні міністр транспорту Швеції також повідомив, що РФ намагалася знищити системи сигналізації на залізницях. Шведські правоохоронці розслідують серію залізничних катастроф, які, на їхню думку, могли статися внаслідок саботажу.

Служба внутрішньої безпеки Естонії повідомляла, що в лютому поточного року напад на машину міністра внутрішніх справ і на журналістів скоїли російські шпигуни.

Крім того, вважається, що "російський слід" є у хакерській атаці на соціал-демократичну партію канцлера Німеччини Олафа Шольца, здійсненій торік.

"Західні держави побачили ознаки того, що РФ намагалася та намагається робити диверсії. Є випадки розкриття агентури росіян. Бачимо, що західні спецслужби ретельніше ними займаються. Тому я не думаю, що з примхи Кремля по Європі почнуть вибухати склади боєприпасів, електростанції, залізниці чи припинять працювати аеропорти", - зазначає політолог Володимир Воля.

Ціль – Європа у хаосі

Разом з тим, не можна виключати провокацій на прикордонних з РФ територіях ЄС: "Наприклад, показати для телекартинки, що, приміром, в Нарві діє "підпілля". Або на територію ЄС "випадково" залетить якийсь російський гелікоптер, що дозволить російській пропаганді транслювати наратив про слабкість НАТО (за відсутності відповіді на таку провокацію)".

На думку політолога, на потужніші диверсії, в яких можна буде довести зв’язок виконавців з Росією, Кремль не піде. Адже наслідком таких дій, в перспективі, може стати визнання РФ терористичною державою.

За його словами, скоріше за все, росіяни продовжать шкодити оборонному виробництву ЄС та постачанню військової допомоги Україні шляхом здійснення кібератак на відповідну інфраструктуру та логістику.

Своєю чергою, завідувач відділу Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак нагадує, що на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Європі було розгромлено значну кількість шпигунських мереж. Шість сотень російських шпигунів під прикриттям було вислано за межі ЄС, тож відновити їх (та їхній вплив) буде важко. Однак, попри це, РФ намагатиметься занурити Європу у хаос.

"Є такі повідомлення та відчуття, що Росія відійшла від традиційної розвідувальної діяльності і готує заходи, які несуть хаос у Європу", - зазначив експерт.

На його думку, качати ситуацію росіяни спробують шляхом створення різноманітних аварійних ситуацій (але не терактів), а також використовуючи пропаганду, зокрема підбурюючи людей до, наприклад, соціальної непокори. І хоча такі гібридні операції навряд зуміють розбити збройову коаліцію на підтримку України, вони завдаватимуть чуттєвої шкоди з точки зору продовження страхів, які мучать Захід стосовно так званої російської міці.

"Я не вірю, що Росія може створити ситуацію, коли низкою терактів або руйнівних подій вона зможе вплинути на ухвалення політичних рішень, зокрема стосовно надання допомоги Україні у війні. Це щось на кшталт того, як РФ зараз лякає світ ядерною зброєю", - вважає експерт.

А посилення тиску на ЄС – саме те, що є метою потенційних російських диверсій.

"Метою є дестабілізація ситуації в євроатлантичній спільноті, в окремих країнах, вплив на уряди цих держав, дискредитація України і послаблення проукраїнської коаліції, та й послаблення всього вільного демократичного світу в цілому", – зазначив представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов.

Хто винен? Україна

Ще один момент, який варто брати до уваги, діючи терористичними методами, проводячи диверсійні операції, звинувачувати в цьому Росія намагатиметься Україну. І мова не лише у звинуваченнях на кшталт: "Це ракета українських ППО залетіла у повітряний простір Польщі чи Румунії". Мова й про те, що Росія, умовно, може виправдовувати якісь диверсії на території Європи тим, що "саме європейська зброя стала причиною руйнувань" мирних російських НПЗ, або й житлових будинків.

Саме таку історію вже можна спостерігати навколо вибуху, який днями зруйнував багатоповерхову секцію житлового будинку в Бєлгороді. Попри те, що подія змушує згадати серію напрочуд схожих вибухів в російських містах в 1999 році, що дало можливість РФ почати другу чеченську війну і закріпити у владі Володимира Путіна. І попри те, що військові експерти й навіть російське Міноборони зазначило, що це міг бути результат невдалої роботи російського ППО. І попри те, що на Бєлгородщині непоодинокі випадки "нештатного" сходу КАБів на російські населені пункти. Росія намагається представити "терористом" Україну. Причому, мовляв, якби Захід не давав Україні зброю, то нічого цього й не було б.

Крім того, аналітик фонду "Повернись живим" Марія Кучеренко звертає увагу, що перехід до контртерористичної операції в російському розумінні вже відбувся: "Вони не лише ліплять із нас терористів, вони намагаються задіяти терористичні методи проти нас. Запобігання терактам з боку СБУ - тому підтвердження".

Таким чином, попри дані розвідок, попри розмови про ймовірні диверсії, ба навіть попри викриття російської агентури, навряд Україні та Європі варто

розраховувати на добровільне згортання Росією такого виду активності. Адже наразі ситуація виглядає так, що Кремль взяв курс на тривалу війну.

Ярослав Конощук