Пілоти української армії "зібрали врожай" особового складу, озброєння та військової техніки РФ.

Авіація Збройних сил України протягом доби реалізувала нові удари по армії окупантів: за даними Генштабу, було 11 атак.

Про це йдеться у вечірньому звіті відомства за 25 листопада. За традицією, мішенню для наших пілотів стала російська техніка, озброєння і, звісно, самі окупанти.

"Підрозділи ракетних військ уразили 7 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 4 артилерійських засоби та склад боєприпасів противника", - додав Генштаб.

Зі свого боку ворог за добу тричі вдарив ракетами по Україні та реалізував 99 авіаційних ударів по наших територіях. Для обстрілів армія РФ 38 разів використала РСЗВ.

Також протягом доби українська оборона збила 74 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Загалом ворог запустив по Україна 75 дронів. Через повітряний терор РФ є пораненні серед українців. Пошкоджень також зазнала житлова та цивільна інфраструктура України.

Зеленський натякнув Путіну, що буде РФ за нові обстріли України

Сьогодні, після важкої ночі для України, до лідера РФ Володимира Путіна через повітряний терор з боку окупантів звернувся Володимир Зеленський. Президент України заявив, що Путін "дограється" такими ударами і отримає від світу "рішучу" відповідь.

За словами Зеленського, атаки Путіна небезпечні і для самої Росії. "Може бути відповідь і небезпека й для них. Вони повинні це розуміти", - наголосив президент.

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